РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 дек. МБУ «Дворец молодежи» в городском округе Мытищи проводит конкурс для волонтеров, сообщается на странице «Дворец молодежи городского округа Мытищи» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, мы приглашаем вас принять участие в Муниципальном конкурсе для волонтеров и волонтерских отрядов «Твори добро 2019». Мы ждем участия от волонтеров и волонтерских отрядов, от всех кто весь 2019 год (и не только) участвовал в мероприятиях, был небезразличен к проблемам других и помогал, помогал, помогал!» – говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку от волонтера или волонтерского отряда и отправить на почту rdmmol@mail.ru с пометкой «Твори добро». Положение о конкурсе вместе с заявкой можно скачать на странице «Дворца молодежи» в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей состоится 19 декабря в 16:00 в МБУ «Дворец молодежи» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом №12.

Подать заявки можно до 12:00 15 декабря 2019 года. По всем интересующим вопросам можно связаться с заместителем директора по основной деятельности МБУ «Дворца молодежи» Павлом Журкевичем. Телефон: 8(498)687-26-55.