РИАМО - 6 дек. На катке с искусственным льдом в парке «Пехорка» Балашихи состоялся урок по фигурному катанию для пожилых людей, всех желающих научили базовым элементам данного вида спорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие прошло в рамках областной программы «Активное долголетие». Участников поприветствовал глава Балашихи Сергей Юров.

«На нашем уютном катке в центральном балашихинском парке «Пехорка» с 2019 года стартовала отличная акция. У жителей города, которые вышли на пенсию и располагают свободным временем, появится возможность на протяжении всей зимы посещать бесплатные занятия по фигурному катанию, которые каждую среду для них будут проводить квалифицированные тренеры», - сказал Юров.

В начале урока провели краткий инструктаж и разминку. После участники мероприятия разучили базовые движения фигурного катания и станцевали на льду со всеми посетителями катка. Завершился первый урок общей фотосессией.

Губернаторская программа «Активное долголетие», разработанная министерством социального развития Московской области, реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Люди старшего возраста могут посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучение, участвовать в волонтерских проектах и ездить на экскурсии.