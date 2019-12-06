РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Жители Подольска до 21 декабря смогут получить консультацию по вопросам безопасности детских товаров и новогодних подарков в Роспотребнадзоре, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в Подольске проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков. Консультирование проводится до 21 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

Интересующие вопросы жители округа смогут задать специалистам отдела защиты прав потребителей с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8(496)752-61-49.