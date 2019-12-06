РИАМО - 6 дек. Кунцевский суд Москвы приговорил студента Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Жукова приговорили к трем годам условно с испытательным сроком три года», - сказал собеседник агентства.

Его обвинили в экстремизме из-за видеороликов на YouTube по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

По данным следствия, в 2017 году Жуков разместил на своем канале на YouTube видео, в которых выявили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов.