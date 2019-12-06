РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В пятницу утром в пяти многоквартирных домах Подольска временно отключили свет из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в пятницу, 6 декабря, с утра и до 13:00 не будет подаваться электроэнергия в Подольске по адресам: улица Ленинградская, дом №8; улица Юбилейная, дома №№24, 28, 28А, 30А. Отключение связано с плановыми работами по обслуживанию подстанции», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.