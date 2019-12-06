РИАМО - 6 дек. Тематический поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза, запустили на Кольцевой линии столичного метрополитена, состав будет курсировать в подземке на протяжении полугода, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы счастливы сегодня выпустить этот поезд на линию. Он будет находиться на Кольцевой линии на протяжении шести месяцев. С этими замечательными экономическими показателями смогут ознакомиться более 3 миллионов пассажиров. Мы приглашаем вас ознакомиться с этими результатами», - сказала Темникова.

В тематическом поезде насчитывается пять двухсекционных вагонов. Интерьер каждого из них посвящен одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. Пассажиры смогут узнать интересные факты об этих странах, ознакомиться с их основными отраслями промышленности и особенностями национальной кухни.

«Сегодня у нас такое знаковое событие, это один из элементов наших праздничных составляющих, которые мы приняли в рамках Высшего Евразийского экономического совета. <...> Очень важно, что этот наглядный пример - поезд Московского метрополитена - будет напоминать гражданам ЕЭС, что есть такое объединение, которое работает не только над развитием тесных экономических связей, но и над созданием комфортной среды в сфере образования, культуры, туризма, медицины», - сказал член совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.