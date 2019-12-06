РИАМО - 6 дек. В следующем году Подмосковье планирует заключить со Смоленской областью соглашение об информационном сотрудничестве в рамках развития системы-112, сообщил РИАМО заместитель начальника управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Борис Молчанов.

«Сейчас проводим до конца интеграцию с Москвой - это животрепещущая тема, и мы очень плотно ею занимаемся. И Смоленская область у нас осталась, с которой мы тоже заключим соглашение, наверное, в следующем году. Все зависит от их готовности. Мы готовы. У нас все интеграционные модели и интеграционные решения есть», - сказал Молчанов.

Он отметил, что в рамках развития системы-112 Подмосковье уже подписало соглашения об информационном сотрудничестве с Тульской, Ярославской, Тверской и Владимирской областями.

«С Рязанской областью соглашение тоже подписано, пока находится в работе, с ними интеграция уже есть», - добавил Молчанов.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С начала эксплуатации операторы приняли и обработали около 35 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Развитие системы-112 осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на номер 112 по телефону, отправить СМС-сообщение на короткий номер 112, через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo». Также сообщить о происшествии можно посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».