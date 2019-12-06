РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В молодежном центре микрорайона Климовск Подольска 11 декабря проведут музыкальный концерт памяти Виктора Цоя, сообщается в группе «МБУ «Молодежный Центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Вектор» микрорайона Климовск Подольска 11 декабря в 19:00 по адресу: улица Революции, дом 4 состоится вечер, посвященный памяти рок-музыканта, поэта, руководителя группы «Кино» Виктора Цоя», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия прозвучат песни в исполнении ансамбля гитаристов. Принять участие смогут все желающие бесплатно.