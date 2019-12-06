РИАМО - 6 дек. В Москве выдали разрешения на строительство 33 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В Москве набраны очень хорошие темпы строительства. У нас только по жилью выдано разрешений на 33 миллиона квадратных метров. <...> У нас на пять лет вперед перспективы есть точно совершенно», - сказал Хуснуллин на форуме «Итоги года. Рынок недвижимости - 2019».

Он подчеркнул, что на данный момент Москва ввела уже более 10 миллионов квадратных метров недвижимости в этом году.