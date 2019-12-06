РИАМО - 6 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил главам муниципалитетов ключи от коммунальной уборочной техники, всего переданы 50 уборочных машин, передает корреспондент РИАМО.

В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» муниципалитетам буду переданы более 50 комбинированных машин с навесным оборудованием на базе самосвала.

«Хочу глав поприветствовать и всех работников ЖКХ. <...> Сегодня вручаем часть новой техники - <...> 50 единиц новой техники, которую мы закупаем и отдаем на территории. Техники много не бывает. Мы должны рационально и эффективно использовать наши ресурсы, чтобы техника работала с полной отдачей», - сказал Воробьев.

Машины направят в городские округа Богородский, Домодедово, Зарайск, Красногорск, Можайский, Одинцовский, Подольск. Всего до 16 декабря 28 муниципалитетов региона получат 51 машину.

«Хотел бы поблагодарить всех работников ЖКХ, ваша работа высоко оценивается жителями», - заключил Воробьев.