РИАМО - 6 дек. В 2019 году в столице впервые ввели 10 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 4,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил в пятницу на форуме заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы каждый вечер подводим итоги ввода недвижимости за год, могу сказать, что на сегодняшнее утро Москва перешагнула рубеж по объему недвижимости 10 миллионов квадратных метров. В Москве 10 миллионов квадратных метров не вводили», - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что 4,3 миллиона квадратных метров составляет жилье, 800 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, 500 тысяч квадратных метров торговой недвижимости.

По его словам, в этом году ввели в эксплуатацию большое количество гостиниц и апартаментов - 500 тысяч квадратных метров.