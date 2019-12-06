РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. Вопросы развития образовательных организаций обсудили на конференции в университете Мытищ, сообщается на сайте администрации городского округа.

5 декабря в Российском университете кооперации стартовала VIII Всероссийская конференция «Повышение эффективности и результативности деятельности и управления ресурсами образовательной организации». Конференция посвящена вопросам современного состояния и развития образовательных организаций, включая вопросы эффективности и результативности управления ресурсами, особенности осуществления закупок, управления имуществом, развития педагогического и кадрового потенциала.

«Современной школе нужны яркие, новаторские идеи, нужны учителя, остро чувствующие потребности времени и способные вывести образование на новый уровень. Надеюсь, что информация и знания, приобретенные на конференции, послужат хорошей опорой для реализации важнейших государственных задач в сфере образования!» – сказал заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ Людмила Дудова отметила, что для обеспечения кадрами малых городов и сельской местности университет кооперации обязан активно решать эту проблему, потому что закрепление педагогических кадров на селе во многом зависит от того, есть ли там рабочие места. Если они есть, то будет жить школа, будут нужны и кадры.

«Университет для каждого из вас, и мы открываем двери для того, чтобы каждый руководитель образовательной организации Московской области знал, что и в городском округе Мытищи и в любом регионе нашего присутствия есть не только огромная научно-методическая база, есть большая кооперативная семья, которая значительно шире, чем такое понятие как - коллеги», – сказал ректор Российского университета кооперации Артур Максаев.

По окончанию официальной части мероприятия для участников конференции была приготовлена большая культурная программа – концерт, посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося композитора Альфреда Шнитке.

Такое мероприятие впервые проходит на площадке РУКа в Мытищах. Конференция продолжится 6 декабря. В программе для педагогов подготовлены тематические дискуссионные площадки «Концепция организации питания в образовательных организациях», стратегия реализации программы «Земский учитель», «Интеллектуальная собственность» и другие.