РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одной из бытовок деревни Новогородово в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в бытовке в городском округе Подольск. В пятницу, 6 декабря, в 5:09 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: городской округ Подольск, деревня Новогородово, владение 1. В 6:22 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие четыре единицы техники и 12 человек.