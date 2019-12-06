РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 6 дек. Знак парковки для инвалидов установят возле дома №9 на улице Шама в подмосковном Дзержинском до 15 декабря, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Людмила Иванова.

Накануне Иванова провела традиционный личный прием жителей. Житель дома №9 по улице Шама попросил установить рядом с домом знак парковки для инвалидов.

«Знак установим до конца следующей недели (15 декабря – ред.). Если Вы инвалид, Вам нужна парковка, надо прийти в управление безопасности администрации города и получить разрешение. Дальше городские коммунальщики нанесут разметку и установят знак», – написала Иванова.

Она добавила, что также на приеме обсудили вопросы капремонта. Дом №24 на улице Лермонтова стоял в плане капремонта на 2028 год. Администрация округа обратилась в региональный фонд капремонта, сроки перенесли на 2021 год, но жители пришли попросить дополнительного переноса сроков.

«В Дзержинском много домов старого жилого фонда, отремонтировать все одновременно нельзя. Даже если очень захотеть. Прошу жителей смотреть на вещи реально. Со своей стороны мы за честный разговор, а не за пустые обещания. Пока решили, уже на следующей неделе (после 9 декабря – ред.) сотрудники УК «СЭР» начнут ремонт инженерных сетей в этом доме», – отметила Иванова.

Она пояснила, что записаться на личный прием можно по телефону: 8(495)551-41-55, звонить можно с 9:00 до 18:00.