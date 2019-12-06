РИАМО - 6 дек. В столице по факту незаконных организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело, по нему задержаны 11 человек, им предъявлено обвинение, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 11 соучастников.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой)», - сказала Иванова.

По данным следствия, не позднее апреля этого года злоумышленники разработали план и вступили в преступный сговор для незаконной организации и проведения азартных игр. Свою деятельность они вели с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Данные клубы были тщательно замаскированы. Их организовали как в нежилых помещениях, так и в многоквартирных домах мегаполиса.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях на территории Москвы и Подмосковья. Следствие выявило и изъяло мобильные телефоны, пластиковые карты и иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

«Противоправная деятельность выявлена в результате грамотно спланированных оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО при силовой поддержке Росгвардии города Москвы», - добавила Иванова.

В отношении шести человек была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения, еще троим избрали запрет определенных действий, один обвиняемый под домашним арестом.

На сегодняшний день проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание всех лиц, причастных к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

На территории России с 1 июля 2009 года запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон.