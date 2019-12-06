РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 дек. Кролики фермера из Подольска стали призерами выставок «Усатые звезды» и «Ушастики от мала до велика» в Москве, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве со 2 по 6 декабря в КВЦ «Сокольники» прошла XXIV выставка декоративных крыс и других домашних животных «Усатые звезды» и выставка породных кроликов «Ушастики от мала до велика». Участие в мероприятиях приняли фермеры из разных регионов, а для оценки и экспертизы животных были приглашены судьи из Германии, Чехии и Финляндии.

«Подольск на выставках представляла фермер Юлия Серебрянникова. В «Усатых звездах» принимали участие ее карликовые декоративные кролики. Они взяли призовые места, получили награды. На второй выставке подольский фермер представила разных кроликов – от великанов в 10 килограммов до малюток в 0,5 килограммов, всего 8 пород кроликов – ризен, серебро, сатин, карликовых, новозеландских, рекс разных окрасов. Итог – два первых места, два вторых места и два третьих места», – говорится в сообщении.