РИАМО - 6 дек. Центробанк РФ может переехать в бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке Москвы, данный объект принадлежит Сбербанку и «Мегафону», пишет в пятницу газета «Ведомости».

Согласно документации о проведении ЦБ торгов на поиск нового здания, объект должен иметь площадь 100-160 тысяч квадратных метров и располагаться в пределах Третьего транспортного кольца. Кроме того, здание должно быть построено не позднее 2010 года, в нем должно быть не более 30 этажей.

«Таким условиям соответствует лишь один объект – бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке, который принадлежит Сбербанку и «Мегафону» <...>. В остальных свободных объектах, например, в башне «Евразия» в «Москва-Сити» или в «Кутузовском, 32», больше этажей», - отмечает газета.

Предполагается, что регулятор купит необходимое здание, сделка должна завершиться в течение года. Переезд необходим для максимально эффективного размещения сотрудников Центробанка.

Бизнес-центр «Оружейный» был введен в эксплуатацию в 2013 году. Его общая площадь составляет около 160 тысяч квадратных метров.