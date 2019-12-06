РИАМО - 6 дек. В столице снова оттепель, среднесуточное значение температуры в пятницу будет выше нормы на 4-5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Но даже при таких положительных аномалиях рекорда температуре не достичь. Он останется в 2008 году, когда 6 декабря температура повысилась до плюс 9,6 градуса, что стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом декабря. Теплее в первенце зимы ни разу не случалось», - говорится в сообщении.

Самым холодным этот день был в 1959 году, тогда температура понизилась до минус 30,4 градуса. Рекорд по осадкам принадлежит 1988 году, на столицу тогда выпало 14,7 миллиметра.

6 декабря 2018 года было также тепло. Утром столбики термометров показали минус 2,5 градуса, днем потеплело до минус 0,1 градуса. Прошел сильный снег, сугробы подросли до 13 сантиметров.