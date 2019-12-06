РИАМО - 6 дек. За два дня телефонные мошенники выманили у москвички банковские вклады на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, полиция проводит проверку по данному факту, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, заявление о мошеннических действиях поступило в ОМВД России по Пресненскому району Москвы 5 декабря. В полицию обратилась женщина 1953 года рождения.

«Она пояснила, что ей позвонил мужчина, представился оператором банка и сообщил, что с ее расчетного счета списаны денежные средства в размере 207456 рублей. Для того чтобы эти денежные средства вернуть, нужно пройти в ближайшее отделение банка, снять денежные средства и перечислить их на безопасный расчетный счет, что она и сделала», - сказал собеседник агентства.

На следующий день москвичке позвонил мужчина, который представился оператором другого банка. Злоумышленник сообщил женщине, что с ее расчетного счета списаны денежные средства в размере 1,983 миллиона рублей и чтобы эти деньги вернуть, нужно пройти в ближайшее отделение банка, снять эти средства и перечислить их на «безопасный» расчетный счет. Женщина выполнила требования мошенника.

«Когда все перечисленные денежные средства на «безопасные» расчетные счета ей не вернулись, женщина поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Проводится проверка», - добавил представитель пресс-службы.