РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. В базе Росреестра отсутствуют сведения о регистрации прав на ряд земельных участков в подмосковном Красногорске, правообладателей просят до 13 декабря предоставить копии правоустанавливающих документов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Управление Росреестра по Московской области проводит работу по актуализации базы Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Выявлены земельные участки, по которым права в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, но правообладатели которых являются налогоплательщиками земельного налога.

«В связи с этим, правообладателям земельных участков необходимо не позднее 13 декабря 2019 года предоставить копии правоустанавливающих документов на указанные земельные участки в администрацию городского округа по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 4, кабинет 217 или на адрес электронной почты 5644057@bk.ru», – говорится в сообщении.

С кадастровыми номерами и адресами участков, о которых идет речь, можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.