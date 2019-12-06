РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 дек. Улице Вокзальный проезд в Королеве могут присвоить имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, почетного гражданина города Королева Геннадия Стрекалова, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Вопрос о присвоении имени космонавта Вокзальному проезду обсудили на заседании городской комиссии по увековечиванию памяти, в котором приняла участие дочь космонавта Наталья Стрекалова.

«Имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, почетного гражданина города Королева Геннадия Стрекалова могут присвоить улице Вокзальный проезд в Королеве», – говорится в сообщении.

Геннадий Михайлович Стрекалов родился 28 октября 1940 года. После окончания средней школы работал на заводе медником, где принимал участие в создании первого искусственного спутника Земли. В 1959 году стал студентом МВТУ имени Баумана, после окончания которого возвращается работать в КБ «Энергия» инженером. В 1971 году Геннадий Михайлович подает документы в отряд космонавтов, в 1973 году после прохождения всех испытаний его зачисляют в отряд.

Стрекалов совершил пять космических полетов. Общая продолжительность его пребывания в космосе – 268 суток 22 часа 24 минуты и 27 секунд.

После ухода из отряда космонавтов продолжал работать на ПАО РКК «Энергия» имени С.П.Королева в должности начальника отдела и возглавлял отряд гражданских космонавтов. Умер 25 декабря 2004 года.