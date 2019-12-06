РИАМО - 6 дек. Бывшему главе Щелковского муниципального района Подмосковья предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе», - говорится в сообщении.

Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ России провели обыски по нескольким адресам проживания обвиняемого. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, а также проверку обвиняемого на причастность к совершению иных коррупционных преступлений.

«Сегодня по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», - добавляется в материале.

По данным СМИ, фигурантом дела о коррупции стал Алексей Валов.