РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. Открытые мероприятия, классные часы, викторины и уроки доброты провели для воспитанников школы №8 городского округа Мытищи в рамках празднования Международного дня добровольцев, сообщается на сайте администрации горокруга.

5 декабря отмечается Международный день добровольцев, тех, кто тратит свое свободное время на благо общества. Безвозмездная работа добровольца может быть разнообразной – от помощи в переходе проезжей части пожилому человеку до уборки общественной территории. Этому и были посвящены уроки доброты.

«С утра через радиорубку мы поздравили школьников с этим международным праздником, напомнили им слова Льва Николаевича Толстого, который сказал «если вы хотите поверить в добро, начните его делать». И посоветовали ребятам сегодня сделать хотя бы одно маленькое, но доброе дело», - сказала заместитель директора по воспитательной работе школы №8 Нина Киракосян.

Так, учащиеся 1А класса приняли участие в акции «Добрые крышечки». Они принесли заранее собранные дома пластиковые крышки от бутылок и поместили их в специальную коробку. В 9А классе учащимся объяснили разницу между работой добровольца и волонтера, а также разъяснили основные понятия и термины, например, альтруизм, гуманизм, нравственность, благотворительность и другие.

Кроме того, в 9А классе запустили акцию в сети Instagram. Каждый учащийся должен был сделать сегодня одно доброе дело, написать об этом пост и разместить под хэштегом #однодоброедело.

Добрые дела в школе №8 не ограничиваются одним днем. Учителя и школьники активно принимают участие как в окружных, так и общероссийских акциях.