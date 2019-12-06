РИАМО - 6 дек. Столичная полиция проводит проверку по заявлению пожилого мужчины, который отдал юридической фирме почти 3,5 миллиона рублей, но не получил никаких услуг, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, 5 декабря в ОМВД России по району Замоскворечье с заявлением обратился мужчина 1932 года рождения.

«Он сообщил, что с 13 по 29 ноября заключил шесть договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 3,454 миллиона рублей с юридической компанией, расположенной по адресу: Кожевнический проезд, дом 3. Однако в настоящее время юридические услуги не оказаны и денежные средства не возвращены», - сказал собеседник агентства.

Причиненный материальный ущерб является для мужчины значительным. По данному факту проводится полицейская проверка.