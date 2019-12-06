РИАМО - 6 дек. За минувшие сутки дорожные службы обработали противогололедными материалами более 2,6 тысячи километров дорог Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Прошлой ночью 176 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами более 2,6 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. Всего на ночном дежурстве было задействовано порядка 1,2 тысячи машин», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На территории региона ночью прошел дождь, на утро температура воздуха местами достигает плюс 2 градусов, в некоторых городских округах возможен мелкий дождь.

Водителям региона напомнили о соблюдении правил дорожного движения, посоветовали быть внимательными и аккуратными за рулем.