Деловой центр «Москва-Сити», по данным портала мэрии Москвы, среди туристов оказался даже популярнее Красной площади: в Инстаграме около 5 миллионов публикаций с хештегом #москвасити. Элитный квартал с небоскребами на Пресненской набережной ассоциируется с красивой и безумной жизнью, как в фильме «Духлесс», а многие, мечтающие здесь пожить, приезжают просто на выходные, устраивают дни рождения и девичники в Swissotel или как минимум поднимаются на смотровую на 89-м этаже, чтобы полюбоваться московскими закатами. Как на самом деле живут реальные обитатели комплекса, узнала корреспондент РИАМО.

Когда Москва у твоих ног

«Я никогда не гналась за luxury-жизнью, но так вышло, что судьба свела меня с человеком, для которого престиж был на первом месте. Так я переехала из уютной квартирки рядом с «Серпуховской» в башню «Око», где мы прожили несколько месяцев», - поделилась с РИАМО 27-летняя Марина.

По ее словам, первое, что бросается в глаза – сумасшедшая энергия, как в центре Нью-Йорка. Здесь полно бизнесменов, спешащих на встречи, светских львиц с пакетами из дорогих магазинов, а еще постоянный гул шоссе.

«Многие карьеристы ищут здесь вдохновения – ведь само место побуждает работать в бешеном ритме и добиваться успеха», - добавляет девушка.

Настроиться на рабочий лад помогают и виды с верхних этажей небоскребов. Наиболее популярны здесь апартаменты с видом на центр Москвы, а вот квартиры с обзором на соседние башни спросом особо не пользуются.

«Создается впечатление, что вся Москва у твоих ног. Каждое утро я с чашкой кофе смотрела на набережную и Воробьевы горы – идеальное место для Insta-маньяков. За рассветы и закаты можно выложить любые деньги», - отмечает Марина.

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Дорогая коммуналка и отключения горячей воды

За красивую фразу «Я живу в Москве-Сити» заплатить придется дорого. Многие предпочитают сразу покупать квартиры, считая это выгодной инвестицией. Самые дешевые варианты начинаются от 18 миллионов рублей за 35 квадратных метров, а пентхаус в башне «Федерация» может оцениваться в 1 миллион рублей за метр. Аренда апартаментов – от 300 тысяч рублей в месяц. Некоторые инвесторы приобретают десятки апартаментов и размещают в них бутик-отели и мини-гостиницы.

«Почти все помещения с готовым ремонтом и мебелью, но есть и те, кто готов заплатить за шикарный дизайн огромные деньги. Например, недавно жилец башни «Меркурий» потратил на ремонт 200 миллионов рублей», рассказывает частный брокер Лейсан Ибрагимова.

Лейсан Ибрагимова

Однако на этом большие траты не заканчиваются. По словам экс-девушки обитателя «Сити», уcлyги ЖKX и нaлoг нa имyщecтвo в «Сити» выше, чем в других комплексах класса люкс в Москве.

«В высотках свои затраты: те же лифты, уход за остеклением фасада, услуги персонала. За коммуналку платят по-разному, счет может идти и на десятки тысяч. При этом горячую воду отключают, как и у простых смертных», - отмечает Марина.

В квартирах есть и свои минусы, например, отсутствие балконов, а панорамные окна можно лишь приоткрыть с помощью пульта. Зато в «Сити» всегда и везде чистота.

Очередной крупной статьей расходов является парковка. Стоимость места начинается от 5 миллионов рублей, а аренда – от 25 000 рублей в месяц. При этом свое авто не спасает от пробок (недаром «Москву-Сити» называли градостроительной ошибкой Лужкова – прим. ред.).

А вот метро и МЦК пользуется спросом в основном у простых работников «Сити».

«Приятель моего молодого человека шутил, что наблюдает из окна, как «несчастные» люди утром и вечером бегут до станции метро «Деловой центр»», - вспоминает бывшая жительница башни «Око».

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Звезды и содержанки

Основными покупателями квартир в «Москве-Сити» являются состоятельные мужчины в возрасте 35-40 лет. Довольно часто среди них оказываются знаменитости и бизнесмены. Тут успели пожить представители Black Star Burger, известный блогер Гусейн Гасанов, писатель и продюсер Олег Рой, телеведущие Роза Сябитова, Ксения Собчак, Иван Ургант и многие другие.

«Звезд так просто не увидишь – они не выставляют свою жизнь на показ, так что брать автографы на каждом углу не выйдет, зато тут довольно часто проходят съемки фильмов и программ», - рассказывает Марина.

Кроме того, среди посетителей и жильцов «Сити» много иностранцев со всех частей света на экскурсиях, бизнесменов с охраной, модников в Gucci.

«Раздражают содержанки богатых «папиков» и девушки легкого поведения, прибывающие по их же вызову», - добавляет Марина.

А вот семей с детьми и пенсионеров в «Сити» немного. Отчасти это обусловлено вечным шумом и отсутствием зеленых зон поблизости. Ближайшее место для спокойных прогулок – парк «Красная Пресня».

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Железная крепость

Любопытным с улицы вход в элитный комплекс закрыт – в «Москве-Сити» существует целая система пропусков. Попасть в гости на жилые этажи можно только по пропуску, предъявив документы на ресепшене.

«Вышколенные девушки на шпильках с вежливой улыбкой проверяют все от и до. Если что-то пойдет не так – ни на один этаж вы не подниметесь, - вспоминает Марина.

По ее словам, это настоящая «железная крепость».

К самостоятельным экскурсантам может подойти охранник и поинтересоваться, что они вообще здесь делают. В плане охраны все идеально продумано, и за свою жизнь точно переживать не стоит.

Тем не менее, проблемы с безопасностью у жильцов иногда случаются. «Мне рассказывали, что пару раз на территории дежурили воришки, которые специально приезжали в элитный квартал. Им удавалось вытащить ценные вещи жильцов и сотрудников «Сити», но это скорее исключение, а не правило», - отметила собеседница РИАМО.

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Ждать лифт полчаса и обедать в шубе

По словам Марины, некоторые житeли «Москвы-Cити» мaкcимaльнo oгpaничивают кoнтaкты c внeшним миром.

«Звучит странно, но люди не выходят отсюда месяцами. Некоторые и живут, и работают в комплексе, ведь все услуги под рукой – просто cпycкаешься из aпapтaмeнтoв в oфиcы или ТЦ «Aфимoлл». Можно сосредоточиться на делах и не бегать в поисках бытовых мелочей».

«Москва-Сити» - это город в городе, со своей собственной инфраструктурой и местами для развлечений на любой кошелек. Здесь множество спортзалов, кино и караоке, магазинов для шоппинга, салонов красоты с эксклюзивными процедурами, почта, химчистка, есть даже своя поликлиника, а обед могут доставить к двери еще горячим.

Купить свежие продукты можно в Allfoods, из самых дешевых продуктовых сетей здесь только «Перекресток». Недостаток лишь в том, что многие рестораны не работают по ночам.

«Цены тоже кусаются – в некоторых заведениях можно отдать 1500 рублей за салат. За абонемент на фитнес – 100 тысяч рублей» - говорит девушка.

В числе необычных заведений в «Москве-Сити» - кукольный бордель, а еще ice-бар в элитном ресторане Ruski, где можно выпить водки и закусить белужьей икрой. Чтобы гости не мерзли, им выдают шубы.

Один из главных недостатков, нарушающих эту идиллию – местные лифты, считает Марина.

«Здесь бок о бок существуют жильцы и офисные работники, которые постоянно бегают на перекур и обеды, пользуясь лифтом. В крайних случаях жильцам приходиться ждать его по полчаса», - говорит она.

Как ни крути, но «Сити» в первую очередь – деловой комплекс и пока не адаптирован как следует для комфортной жизни.