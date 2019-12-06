РИАМО - 6 дек. Совет Федерации предложил федеральному правительству проработать вопрос о создании общей для всей России системы оплаты труда педагогов, согласно которой зарплаты учителей должны быть уравнены, пишет в пятницу газета «Известия».

По словам зампреда комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Смирнова, сейчас на федеральном уровне отсутствует единая нормативно-правовая база, что приводит к нерациональной дифференциации в вознаграждении воспитателей и учителей.

«Сегодня по законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ», — отметил Смирнов.

Он подчеркнул, что за одинаковую работу учителя получают разные зарплаты. В некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки меньше МРОТ почти в два раза. По мнению сенатора, такое положение дел недопустимо.

«Каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов», — считает Смирнов.

По его мнению, решение вопроса о введении единой системы оплаты труда педагогов может занять около года.

Опрошенные газетой представители профессионального сообщества поддержали данную инициативу и выразили мнение, что зарплата педагогов должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.