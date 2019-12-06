РИАМО - 6 дек. Для того, чтобы домашний питомец чувствовал себя хорошо необходимо не забывать о вакцинации, соблюдать гигиену животного и подобрать сбалансированное питание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Важно соблюдать дозировку, не перекармливать питомца, иначе возможны проблемы с обменом веществ и даже ожирение. Конечно, не нужно ничего давать со стола, даже если питомец очень просит. Копченая, соленая, жареная, жирная пища не должна входить в рацион ни кошки, ни собаки. А вот свежая и чистая вода в поилке должна быть всегда», — сказал врач станции по борьбе с болезнями животных в Северном административном округе Москвы Дмитрий Кузнецов.

Также взрослым кошкам запрещается давать молоко, так как молочный сахар, или лактоза, может привести к проблемам с пищеварением. А собакам нельзя давать куриные кости из-за того, что они раскалываются на острые и мелкие осколки и могут повредить пищевод или кишечник. Собакам можно давать только крупные говяжьи губчатые кости, хрящи и сухожилия, но только в качестве лакомства.

Также важна тема прививок для домашних любимцев. Некоторые хозяева считают, что если кошка или собака находится постоянно дома и почти не выходит на улицу, то прививку делать необязательно. Другие верят стереотипам о негативном влиянии вакцины на здоровье. Однако привить животное надо обязательно. Ведь даже в квартиру вирусную инфекцию человек может принести на одежде или обуви.

«Ветеринарный врач посоветует, какие еще прививки, кроме обязательных от бешенства и лептоспироза, нужно сделать домашнему животному. Важно помнить, что к профилактической вакцинации допускаются только клинически здоровые животные. Если питомец ослаблен, болеет или находится в стадии выздоровления, вакцинацию переносят», - добавил Кузнецов.

После введения вакцины устойчивый иммунитет к инфекциям формируется спустя 10-20 дней. В этот период организм животного ослаблен и более чувствителен к естественному заражению, поэтому следует избегать контактов с другими животными. Кошкам и собакам первую прививку от бешенства и лептоспироза делают в возрасте двух-трех месяцев.

Еще одним важным правилом является соблюдение гигиены. Если не ухаживать за шестью собаки, не вычесывать ее и не стричь, то могут появиться колтуны, возникает риск развития дерматитов.

А вот кошек стричь не рекомендуется. Дело в том, что вместе с шерстью состригаются и вибриссы — длинные жесткие волоски, выступающие над поверхностью шерстного покрова. Они отвечают за осязательные функции. Кошек с длинной шерстью следует тщательно вычесывать.

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