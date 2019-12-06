РИАМО - 6 дек. С начала декабря на территории Московской области открылось пять магазинов сети «ВкусВилл» и еще два откроют свои двери для покупателей в пятницу, в них создано более 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Каждый новый открытый супермаркет – это всегда дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей, широкий ассортимент товаров. В ассортиментной матрице торговых объектов данного формата более 1,5 тысяч позиций», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он уточнил, что в новых магазинах покупатели смогут приобрести продукты питания первой необходимости, фермерскую продукцию, экзотические ягоды и фрукты, а также бытовую химию рядом с домом.

Магазины открыли в городских округах Одинцовский (улица Маковского, 2а, и Европейский бульвар, дом 4), Реутов (улица Калинина, дом 8), Ступино (улица Куйбышева, дом 61б, корпус 2), Мытищи (улица Станционная, 3/5).

В пятницу новые торговые объекты откроют в городских округах: Красногорск (улица Пятницкая, дом 5), Коломенский (улица Гагарина, 7а).