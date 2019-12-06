РИАМО - 6 дек. Следователи столичного СК возбудили уголовное дело по факту наезда на пожилую женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Зеленограде, в результате которого один ребенок погиб, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Вечером 5 декабря легковой автомобиль во время движения по улице вблизи 16-го и 20-го микрорайонов Зеленограда совершил наезд на пешеходном переходе на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ», - говорится в сообщении.

Девочка 2014 года рождения погибла на месте от полученных травм. Женщина и второй ребенок доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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