РИАМО - 6 дек. С начала запуска Московских центральных диаметров автобусы «Мострансавто» перевезли к остановочным пунктам и пересадочным узлам МЦД уже более 800 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Предприятие обслуживает более 40 маршрутов, проходящих рядом с девятью пересадочными узлами МЦД в Лобне, Долгопрудном, Нахабине, Красногорске и Подольске», - уточняется в материале.

Самый большой пассажиропоток был зафиксирован на маршруте №21 «Станция Подольск — улица Академика Доллежаля, дом 19», его обслуживает автоколонна №1788 города Подольска, — около 100 тысяч поездок.

На втором месте по популярности у пассажиров оказался маршрут Одинцовского филиала №46 «Власиха (Почта) — станция Одинцово», на котором было совершено около 66 тысяч поездок. Завершает тройку лидеров маршрут №13 «Станция Подольск — Шепчинки — станция Подольск» Подольского филиала. Пассажиры воспользовались им свыше 55 тысяч раз.

Ранее в автобусах «Мострансавто», обслуживающих маршруты в Красногорске, Долгопрудном, Подольске, Лобне, Одинцове и Ленинском округе, было запущено аудиоинформирование пассажиров об открытии МЦД и организации пересадочных узлов.

Движение по МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. До 8 декабря включительно проезд на Московских центральных диаметрах бесплатный. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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