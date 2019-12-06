РИАМО - 6 дек. В Можайском городском округе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате происшествия погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Вчера в 19:40 на 6 километре трассы «Бородино - Колоцкое» столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.