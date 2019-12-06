РИАМО - 6 дек. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Восточного административного округа Москвы задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, сообщается на сайте МВД России.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в складских и офисных помещениях города Королева обнаружены контрафактные автозапчасти, более 30 тысяч литров моторного масла, маркированного логотипами известных производителей. По имеющейся информации, сбыт поддельной продукции осуществлялся злоумышленниками через интернет-магазины», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ. В ходе обысков изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов и их возможных сообщников», - заключила Волк.