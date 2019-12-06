РИАМО - 6 дек. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошла высадка пассажиров из поезда, на данный момент на этой ветке наблюдаются небольшие задержки в движении составов, сообщил РИАМО в пятницу представитель горячей линии метрополитена.

«В 08:06 была высадка по первому пути на станции «Октябрьское поле» в сторону станции «Котельники». Сейчас движение восстановлено», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент интервалы движения поездов увеличены на несколько минут.