РИАМО - 6 дек. С начала года в центрах услуг для бизнеса (ЦУБ) предприниматели получили около 115 тысяч консультаций, популярность таких услуг растет с каждым годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Популярность этого вида поддержки у предпринимателей растет. Только с начала года предоставлено почти 115 тысяч консультаций, а их общее количество с 2012 года превысило 0,5 миллиона», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Специалисты центра услуг для бизнеса помогают предпринимателям подготавливать комплекты документов для регистрации ИП и обществ с ограниченной ответственностью, ориентируют в вопросах налогового и бухгалтерского учета, трудового и гражданского законодательства, государственной поддержки.

«Москва заботится о том, чтобы предприниматели имели доступ ко всем видам поддержки по развитию бизнеса, а также возможность получить новые знания, повысить профессиональные навыки и компетенции. Один из самых эффективных способов узнать о том, какую помощь можно получить от города, — обратиться за консультацией в центр услуг для бизнеса или отправить запрос онлайн на сайте mbm.mos.ru», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

На сегодняшний день в Москве работает 15 центров услуг для бизнеса. Они открыты во всех административных округах. Кроме того, такие центры есть в межрайонной ИФНС №46, в «Цифровом деловом пространстве», а также во флагманских центрах «Мои документы» в Центральном и Юго-Западном административных.