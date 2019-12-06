РИАМО - 6 дек. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городскому округу Клин задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении хулиганских действий, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что мужчина, находясь в салоне рейсового автобуса, осуществлявшего движение по маршруту Кузнецово - Клин, выражался грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и пытался сорвать камеру видеонаблюдения, расположенную в салоне автобуса. На требования водителя прекратить противоправные действия дебошир не реагировал. В результате чего водитель был вынужден прекратить движение по маршруту, остановить автобус и вызвать сотрудников полиции», – сказала начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Оперативно прибывшие полицейские задержали злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Петрова.