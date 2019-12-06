РИАМО - 6 дек. Некапитальные объекты спортивного назначения появятся в Москве, новую категорию зданий можно подключать к водопроводу, канализации, системам электро- и теплоснабжения, при этом не требуется разрешения на строительство самого здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Размещение нового вида объектов расширит возможности москвичей для занятий спортом, сделает спорткомплексы еще более доступными как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Нововведение позволит частным инвесторам возводить некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в числе некапитальных объектов спорта будут универсальные спортивные залы, хоккейные площадки, спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками и теннисными кортами.

«Инвесторы смогут разместить некапитальные спортцентры и ФОКи на основании договора на размещение таких объектов. Договоры будут заключаться со столичным департаментом городского имущества по итогам проведения открытого аукциона на срок от пяти до 15. При этом сами земельные участки инвесторам предоставляться не будут. В конце 2019 — начале 2020 года будут объявлены первые торги», — уточнил Максим Гаман.

В Москве более 4 миллионов людей регулярно занимаются спортом и физкультурой. В городе работают около 22 тысяч спортивных объекта, среди которых бассейны, гимнастические залы, лыжные трассы, легкоатлетические манежи, горнолыжные склоны и скалодромы. В ближайшие годы планируют построить еще 87 спортивных объектов за счет средств бюджета и инвесторов.