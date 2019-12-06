РИАМО - 6 дек. Для участников проекта «Московское долголетие» создали интерактивную карту столичных парков, в которых можно принять участие в тренировке по катанию на лыжах и коньках для людей старшего возраста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Лыжные секции можно будет найти на сайте «Московского долголетия» в категории «Лыжи», в ней будет список из 13 городских парков. Кликнув на название парка в списке или на точку карты, пользователь получит дополнительную информацию: адрес парка и номер телефона. Также откроется вкладка «Подробнее о занятиях». Кликнув на нее, пользователь перейдет на сайт парка, где есть расписание лыжных тренировок, точный адрес их проведения и телефоны для записи.
«Катание на лыжах и коньках отлично подходит людям старшего поколения. Эти виды спорта благотворно влияют не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Тренировки будут проходить в столичных парках на свежем воздухе — на катках с искусственным льдом, а также на обустроенных лыжных трассах», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
Длительность тренировки составит один час. Занятия начнут проходить, когда сформируется достаточный снежный покров. При благоприятных условиях погоды запланировано проведение двух тренировок в неделю.
«На занятия можно прийти со своими коньками и лыжами или взять их напрокат в любом парке, где проходят уроки. На время тренировок прокат спортивного инвентаря, а также вход на катки для участников проекта «Московское долголетие» бесплатный», — добавил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».
Где посетить секции по фигурному катанию:
— парк Горького;
— Перовский парк;
— парк «Ангарские пруды»;
— Гончаровский парк;
— сад «Эрмитаж»;
— парк «Красная Пресня»;
— Таганский парк;
— сад имени Баумана;
— парк «Фили»;
— парк 50-летия Октября;
— Бабушкинский парк;
— сквер по Олонецкому проезду;
— ландшафтный парк «Митино»;
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— усадьба Воронцово;
— парк «Ходынское поле».
Где посетить занятия по катанию на лыжах:
— парк Олимпийской деревни;
— парк у Джамгаровского пруда;
— парк у прудов «Радуга»;
— парк «Кузьминки»;
— парк «Садовники»;
— парк «Фили»;
— парк 50-летия Октября;
— сквер по Олонецкому проезду;
— ландшафтный парк «Митино»;
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— усадьба Воронцово;
— парк «Ходынское поле».
Тренировки по катанию на лыжах и коньках для участников проекта «Московское долголетие» планируют проводить до конца зимы. Кроме того, в зимнем сезоне в столичных зонах отдыха участники «Московского долголетия» могут заняться скандинавской ходьбой.
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