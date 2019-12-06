РИАМО - 6 дек. Для участников проекта «Московское долголетие» создали интерактивную карту столичных парков, в которых можно принять участие в тренировке по катанию на лыжах и коньках для людей старшего возраста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лыжные секции можно будет найти на сайте «Московского долголетия» в категории «Лыжи», в ней будет список из 13 городских парков. Кликнув на название парка в списке или на точку карты, пользователь получит дополнительную информацию: адрес парка и номер телефона. Также откроется вкладка «Подробнее о занятиях». Кликнув на нее, пользователь перейдет на сайт парка, где есть расписание лыжных тренировок, точный адрес их проведения и телефоны для записи.

«Катание на лыжах и коньках отлично подходит людям старшего поколения. Эти виды спорта благотворно влияют не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Тренировки будут проходить в столичных парках на свежем воздухе — на катках с искусственным льдом, а также на обустроенных лыжных трассах», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Длительность тренировки составит один час. Занятия начнут проходить, когда сформируется достаточный снежный покров. При благоприятных условиях погоды запланировано проведение двух тренировок в неделю.

«На занятия можно прийти со своими коньками и лыжами или взять их напрокат в любом парке, где проходят уроки. На время тренировок прокат спортивного инвентаря, а также вход на катки для участников проекта «Московское долголетие» бесплатный», — добавил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Где посетить секции по фигурному катанию:

— парк Горького;

— Перовский парк;

— парк «Ангарские пруды»;

— Гончаровский парк;

— сад «Эрмитаж»;

— парк «Красная Пресня»;

— Таганский парк;

— сад имени Баумана;

— парк «Фили»;

— парк 50-летия Октября;

— Бабушкинский парк;

— сквер по Олонецкому проезду;

— ландшафтный парк «Митино»;

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— усадьба Воронцово;

— парк «Ходынское поле».

Где посетить занятия по катанию на лыжах:

— парк Олимпийской деревни;

— парк у Джамгаровского пруда;

— парк у прудов «Радуга»;

— парк «Кузьминки»;

— парк «Садовники»;

— парк «Фили»;

— парк 50-летия Октября;

— сквер по Олонецкому проезду;

— ландшафтный парк «Митино»;

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— усадьба Воронцово;

— парк «Ходынское поле».

Тренировки по катанию на лыжах и коньках для участников проекта «Московское долголетие» планируют проводить до конца зимы. Кроме того, в зимнем сезоне в столичных зонах отдыха участники «Московского долголетия» могут заняться скандинавской ходьбой.