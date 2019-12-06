РИАМО - 6 дек. Сотрудники центров «Мои документы» проинформировали о закрытии поликлиник более 140 тысяч семей Москвы, специалисты центров обходят квартиры с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 и по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Жителям рассказывают, где можно получить медицинскую помощь, пока в поликлинике идет ремонт. Москвичи доброжелательно относятся к сотрудникам центров госуслуг, отмечают комфортность обходов. Они также уточняют сведения о государственных услугах и дополнительных сервисах в офисах «Мои документы», - говорится в сообщении.

Сотрудников центров «Мои документы» можно узнать по белым ветровкам. С собой они носят красные сумки и бейджи, на которых указаны личные данные.

Пациенты во время ремонта поликлиники, к которой они прикреплены, смогут посещать своих лечащих врачей и записываться к ним онлайн. Прием будет проводиться по другому адресу. При записи необходимо обратить внимание на адрес здания и кабинет врача.

К 2023 году в Москве отремонтируют 135 поликлиник. В первых 50 из них работы пройдут в 2020-2022 годах. В отремонтированных зданиях установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний.

В филиалах появятся маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, а в головных зданиях — аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.