РИАМО - 6 дек. В следующем году в Москве появится 16 новых автобусных маршрутов, которые будут проходить на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории новой Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году мы определим частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти маршруты. До конца следующего года автобусы начнут работать на новых направлениях, это улучшит транспортную доступность различных социальных объектов для полутора миллионов человек. Маршруты проектировались с учетом пожеланий москвичей», — сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Автобусы, выходящие на новые маршруты, будут современного экологического класса «Евро-5». Эти модели оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями маршрута. В автобусах будет действовать единая для города система оплаты проезда.

Благодаря новым маршрутам горожане смогут добраться до станций метро «Южная», «Коломенская», «Академическая», «Крылатское», «Красногвардейская», «Царицыно», «Коммунарка», «Бунинская аллея». Всего на них будут курсировать 107 автобусов.

Планируется, что автобусы будут курсировать по следующим направлениям:

— «Метро «Красногвардейская» — «Улица Красного Маяка, 10»;

— «Улица Академика Янгеля» — «Битцевская аллея»;

— «Капотня» — «6-й микрорайон Жулебина»;

— «Метро «Нагатинская» — «Метро «Коломенская»;

— «Харьковский проезд» — «Платформа Бирюлево-Пассажирская»;

— «Нагорный бульвар» — «Метро «Нагорная»;

— «Метро «Ленинский проспект» — «Метро “Ленинский проспект»;

— «Крылатское» — «ВКНЦ»;

— «Захарьино» — «Захарьино»;

— «Метро «Прокшино» — «ММЦ УФМС»;

— «Метро «Коммунарка» — «Кувекино»;

— «Метро «Прокшино» — «Метро “Коммунарка”»;

— «Метро “Прокшино» — «2-й микрорайон Южного Бутова»;

— «Троицк (микрорайон В)» — «Троицк (микрорайон В)»;

— «Карамышевский проезд» — «Метро «Краснопресненская»;

— «Матвеевское» — «Метро «Краснопресненская».