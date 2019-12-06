РИАМО - 6 дек. В трех московских аэропортах утром в пятницу задержали и отменили свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково девять рейсов задержано и два отменено. В Домодедове три рейса задержано и шесть отменено. В Шереметьеве задержали пять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.