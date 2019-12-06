РИАМО - 6 дек. В Москве и Подмосковье в пятницу при облачной погоде пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Западно-восточный перенос, который поставляет тепло и влагу Атлантики по-прежнему останется «дирижером» сегодняшней погоды в Московском регионе. По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области, днем 6 декабря сохранится облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха составит 1-3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления довольно плотный, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, местами порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка в пятницу прогнозируется спокойная.

Синоптики уточняют, что нестабильное атмосферное давление, которое в сочетании с неблагоприятными температурно-влажностным и кислородным режимами (содержание кислорода воздухе ниже нормальных значений на 19 единиц) формируют биотропный гипоксический эффект атмосферы.

Наиболее уязвимыми являются лица с проявлениями хронической кислородной недостаточности (бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания), повышается вероятность обострений заболеваний суставов - артрозов, артритов, остеоартрозов, радикулитов.

«Снижение продолжительности светового дня, недостаток витамина D, депрессивные проявления, снижение обменных процессов - это частые симптомы таких погодных условий. Однако помочь организму пережить погодные неприятности необходимо: нужно наладить режим труда и отдыха, нормализовать сон, сбалансированное питание с включением сезонных овощей, минералов и поливитаминов, обязательное и в достаточном количестве питье минеральной воды, зеленого чая, занятия спортом, прогулки на воздухе - помогут легче адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям», - добавляется в материале.