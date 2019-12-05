РИАМО - 5 дек. С начала 2019 года более 300 сотрудников предприятий ЖКХ прошли в Подмосковье независимую оценку квалификаций, в регионе проводится масштабная работа в этой области, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

О результатах Подмосковья по внедрению национальной системы квалификаций Хромушин рассказал на V Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России». Он выступил на ключевой сессии форума «Признание квалификаций: от обособленности к единой платформе».

«На сегодняшний день из тысячи человек в Российской Федерации, которые прошли независимую оценку квалификации, почти треть, а это более 300 специалистов, получили оценку в Московской области. Мы проводим масштабную работу в этом направлении – обучаем специалистов в образовательных учреждениях и колледжах, создаем учебные площадки. Поэтому в Подмосковье такой большой показатель, специалистов подтвердивших свою квалификацию, мы будем такую высокую планку удерживать», – сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что власти региона создали все необходимые условия для перехода предприятий ЖКХ на профессиональные стандарты и внедрение независимой оценки квалификации.

Так, в Королеве и Одинцове работают два современных многоотраслевых центра оценки квалификации работников жилищно-коммунального хозяйства. У них есть 29 экзаменационных площадок в разных муниципальных образованиях региона. Ими проводятся дополнительные экзамены, чтобы составлять независимое мнение о профессиональном уровне представителей сферы ЖКХ.

Также в регионе работают над стандартами профессионального образования, постоянно совершенствуя их. Это касается также сферы ЖКХ. Например, в Одинцовском филиале МГИМО МИД РФ появилась кафедра министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Кроме того, на регулярной основе сотрудники предприятий ЖКХ повышают свою квалификацию в областном учебно-курсовом комбинате ЖКХ в Балашихе. Только с начала текущего года около 700 специалистов прошли там обучение.

Работа по внедрению национальной системы квалификаций, необходимых для выполнения определенных трудовых функций, реализуется в соответствии с указами президента, Федеральными законами и постановлениями правительства. Президент России Владимир Путин неоднократно высказался по поводу важности подготовки современных кадров для страны, эту тему он затронул и в послании Федеральному Собранию.

«Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые ещё только формируются» - отметил Путин.