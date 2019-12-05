РИАМО - 5 дек. В Можайском городском округе Подмосковья на территории заказника «Лиственничные насаждения К. Ф. Тюрмера в Порецком лесничестве» при обследовании биологами были обнаружены признаки местообитания речной выдры, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Данное животное является довольно редким, таким оно стало уже в начале XXI века. На данный момент млекопитающее даже занесено в Красную книгу Московской области.

«Большинство признаков обитания выдры относится к реке Иночь, в которой обитает много рыбы. Это привлекает сюда не только выдру, но и американскую норку, а также зимородка и краснокнижного черного коршуна. Здесь же, в Иночи, выявлен еще один охраняемый вид – самый крупный в Европе водяной клоп ранатра палочковидная, достигающая в длину 35 миллиметров», - добавляется в материале.

Особо охраняемая природная территория «Лиственничные насаждения К. Ф. Тюрмера в Порецком лесничестве» простирается на почти 560 гектаров и включает в себя долины рек Песочня и Иночь. К объектам особой охраны в данном заказнике относятся старовозрастные хвойные и лиственничные леса, 15 видов растений, лишайников и грибов, включенных в Красные книги России и Московской области, а также 13 видов краснокнижной фауны.