РИАМО - 5 дек. В Зеленограде на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми, пятилетняя девочка впоследствии скончалась, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.



«В 18:35 на улице Каменка в Зеленограде на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Лада Ларгус» наехал на женщину и двоих девочек дошкольного возраста. Девочка пяти лет скончалась в карете скорой помощи», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что в ДТП также пострадал женщина, сопровождавшая детей, и двухлетняя девочка.

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