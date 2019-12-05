РИАМО - 5 дек. Здание центральной районной больницы проектируют в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«В подмосковной Балашихе ведется проектирование девятиэтажной многопрофильной больницы площадью более 153 тысяч квадратных метров. В ее состав войдут нескольких клинических отделений стационара вместимостью 1135 мест, клинико-диагностический центр, рассчитанный на 600 посетителей в сутки, приемное отделение на 200 человек в сутки и подземный паркинг», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Здание возведут на участке, расположенном на улице Струве в микрорайоне Ольгино. Мособлархитектурой уже выдан градостроительный план. Центральная районная больница Балашихи появится на месте демонтированного бывшего госпиталя КГБ.

По словам Гордиенко, клинику построят в рамках государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Реализовать проект намерены в 2022 год. Проектированием объекта занимается ООО «ГорКапСтрой».