РИАМО - 5 дек. Чаще всего молодые родители (85%) вместо подарочного набора «Я родился в Подмосковье» выбирают его денежный эквивалент — 20 тысяч рублей, тем не менее за три месяца было выдано 2647 подарочных наборов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Оформить заявления на подарки и на их денежный эквивалент, а также на главные документы малыша на сегодняшний день можно не выходя из палаты роддома.

«Лидерами по выданным коробкам стали организации родовспоможения третьего уровня – областные перинатальные центры. В Наро-Фоминском перинатальном центре за три месяца получили подарочные коробки с полным набором необходимых для первого года жизни вещей 224 малыша. На втором и третьем месте Видновский перинатальный центр и Московский областной перинатальный центр соответственно (217 и 190 подарочных наборов)», - говорится в сообщении.

С 1 сентября при выписке из роддома можно получить подарок от губернатора Московской области — подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

«У родителей с новорожденными детьми есть возможность выбрать подарочный набор или денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми. Право на получение подарочного набора или денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области. Подарочный набор выдается родильными домами в день выписки ребенка», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.