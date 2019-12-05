РИАМО - 5 дек. Процент выполнения основных мероприятий по десяти вылетным магистралям Подмосковья сейчас составляет 92%, осталось благоустроить прилегающие территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Результат выполнения основных мероприятий по десяти вылетным магистралям положительный. Годовой план по высадке зеленых насаждений, чистки лесных территорий, ремонту остановок и пешеходных переходов, устройству освещения, установке дорожных знаков, устройству тротуаров вдоль магистралей, установке ограждений полностью выполнен», - говорится в сообщении.

Сейчас общий процент выполнения основных мероприятий составляет 92% по десяти вылетным магистралям, среди которых М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», М-7 «Горьковское шоссе», а также Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабный проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к десяти автомагистралям», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева был создан региональный штаб по благоустройству. Их общая протяженность - 310,9 километра.

Среди целей и задач благоустройства вылетных магистралей: снос незаконных объектов, визуальный комфорт, качество содержания территорий, безопасность среды и комплексное благоустройство.

Эти автомагистрали проходят по территории 21-го городского округа. В этом списке округа Лобня, Мытищи, Королев, Балашиха, Щелково, Черноголовка, Котельники, Люберцы, Бронницы, Красногорск, Солнечногорск, Реутов, Электросталь, Истра, Подольск, Дмитровский, Богородский, Долгопрудный, Пушкинский, Лосино-Петровский, Раменский.