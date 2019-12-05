РИАМО – 5 дек. В Москве продолжается реставрация кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, фасаду здания вернут исторический облик 1913 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Сейчас специалисты занимаются усилением стен и фундаментов памятника. Эти работы завершены уже на 60%. Они необходимы для начала следующего этапа – реставрации фасадов и интерьеров», – говорится в сообщении.

Фасаду вернут исторический облик, приведут в порядок помещения. Восстановят каменную лестницу с кованым металлическим ограждением, ведущую на второй этаж. А в фойе на месте утраченного светящегося фонтана с чашей появится «сухой» фонтан.

Двухэтажное здание с подвалом было возведено в 1909 году в стиле эклектики.

В 2018 году были завершены противоаварийные работы, а сейчас полным ходом идет усиление конструкций памятника, рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Проект реставрации учитывает архитектурную уникальность строения, а также необходимость приспособить его под современные нужды кинотеатра. Главному фасаду здания полностью вернут его исторический облик. Заложенные оконные проемы раскроют, лепной декор восстановят, кроме того, воссоздадут исторические надписи: «Художественный электротеатръ» в верхней части фасада, а над парадными дверьми – «Входъ» и «Выходъ», – добавил Емельянов.

Пластиковые двери и окна заменят на деревянные, воссозданные по историческим документам. В помещениях по оставшимся оригинальным образцам отреставрируют и частично воссоздадут лепной декор.

В фойе первого этажа разместятся книжный магазин, гардероб и кафе.