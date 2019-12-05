РИАМО - 5 дек. В ночь на четверг на территории 25 муниципалитетов Московской области прошел снегопад, первые результаты дала работа мобильного приложения по контролю за уборкой снега во дворах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В работах по приведению в надлежащее состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и общественных территорий задействовано 8 917 дворников, 949 единиц подметально-уборочной техники в соответствии с отчетами органов местного самоуправления», - говорится в сообщении.

При этом через мобильное приложение было выдано 32 643 задания на уборку снега. Обработано противогололедными материалами 7,3 миллиона квадратных метров. Отчет представлен всеми муниципальными образованиями.

На данный момент работа служб осуществляется в плановом режиме. Ведутся работы по ликвидации последствий снегопада.

Мобильное приложение для контроля уборки во дворах запустили в середине ноября текущего года. Регламент его работы заключается в том, что дворник в течение трех часов должен взять поступившую задачу по уборке в работу и в течение 12 часов выполнить ее. Далее ему необходимо подтвердить результат, сделав фото с геопозицией и в течение суток с момента объявления снегопада отчитаться о выполнении работы.